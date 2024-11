Calo di Popolarità per Facebook tra gli Adolescenti

Il social network più seguito di sempre, Facebook, perde colpi. Secondo un’indagine condotta dal Pew Research Center’s Internet & American Life Project, in collaborazione con l’Harvard’s Berkman Center for Internet & Society, gli adolescenti, dei quali il 94% possiede un profilo su Facebook, non si sentono più liberi nel frequentarlo.

Si stima che ogni giorno Mark Zuckerberg perda dai 1000 ai 5000 profili. I motivi? Troppi adulti, soprattutto parenti e genitori; secondo la ricerca, il 77% dei ragazzi intervistati non condivide tutto quello che vorrebbe per paura delle reazioni dei genitori o parenti. Circa la metà ha poi rimosso un post, una foto o un tag; il 58% ha bloccato almeno una persona.

Le Nuove Tendenze dei Giovani sui Social Network

Come fare allora, per essere meno controllati? I ragazzi non hanno dubbi: trasferirsi su Twitter o su Instagram. Molti usano contemporaneamente Facebook e Twitter, scegliendo l’uno o l’altro in base ai contenuti che intendono condividere. In crescita, poi, i giovani che non optano né per uno né per l’altro: la popolarità dei diversi sistemi che permettono di scambiarsi messaggi, applicazioni come WhatsApp che permettono di tenersi in contatto con estrema facilità, a costi contenuti e al riparo da occhi indiscreti, ha rivoluzionato totalmente il modo di comunicare.