Tsunami in Giappone: il video virale su WhatsApp è una fake news

Una bufala vera solamente per metà. La verità sullo tsunami in Giappone

È divenuto virale un video di uno tsunami in Giappone, che sarebbe avvenuto nelle scorse ore.

Questa volta la fake news è vera per metà. Vi spieghiamo più nel dettaglio: recentemente non è avvenuto alcun maremoto in Giappone. Il video che circola sui social più famosi è però ‘reale’, nel senso che mostra un fatto realmente accaduto qualche anno fa.

Come tutte le ‘buone’ bufale, anche questa, era stata architettata alla perfezione. Il 18 aprile, infatti, in Giappone, secondo quanto riportato dall’INGV, si è verificato un terremoto di magnitudo 6.4.

Gli utenti, di tutto il mondo, sono strati tratti in inganno dalla notizia reale e sono stati condotti a credere che, insieme al terremoto, si fosse verificato anche un maremoto di enorme portato. Non era poi così difficile da credere visto che il paese del Sol levante è ben noto per la sua tempestosa natura che, in passato, ha più volte scatenato calamità naturali.

Caduti nel tranello della ‘bufala’, gli utenti del web si sono immediatamente messi a caccia di nuove informazioni. Perciò fate bene attenzione, si tratta solamente di una nuova fake news!