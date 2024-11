Falcomatà ad Antenna Febea con Branca e Martino: lo Sport farà ripartire la Città

Il “Salotto di Antenna Febea” dal Piro Piro, con Gianni Baccellieri e la redazione giornalistica di Radio Antenna Febea, per parlare di Asd Reggio Calabria e Viola con ospiti d’eccezione.

Ritorna il “Salotto di Antenna Febea” dal Piro Piro con nuovi importanti ospiti. Dopo il successo della scorsa settimana “palla” ancora alla redazione giornalistica di Antenna Febea, con una discussione che vedrà protagonisti il sindaco di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà, il presidente della Bermè Viola Reggio Calabria Avv. Giusva Branca, il DS della ASD Reggio Calabria Gabriele Martino e il giornalista di Strill Sport Michele Favano. Argomenti di discussione saranno inevitabilmente basket e calcio, ma nel cuore di Reggio Calabria non si potrà fare a meno di parlare della città. La location del dibattito sarà l’elegante e raffinato Lido Piro Piro sul Lungomare Italo Falcomatà. Microfoni aperti dalle ore 12 di martedì 1 settembre; al termine della discussione, la selezione musicale di Radio Antenna Febea accompagnerà gli ospiti del Piro Piro fino alle ore 20. Il tutto, naturalmente, sarà trasmesso live sulle frequenze di Radio Antenna Febea (FM100.3, 100.6 e 107.0), in streaming su www.antennafebea.it e sull’app mobile TuneIn. Sarà a disposizione dei tifosi che vorranno intervenire una WhatsApp e SMS Line al numero 334.6791142, i cui messaggi saranno letti in diretta.