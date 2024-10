Falcomatà e il rischio dissesto: “Facciamo chiarezza, spiego tutto”

Comune di Reggio Calabria a rischio dissesto, le ultime notizie provenienti da Roma sono positive ma ancora è presto per poter dire di aver evitato il pericolo.

Attraverso un video pubblicato su Facebook, il sindaco Giuseppe Falcomatà fa chiarezza e illustra la situazione punto per punto.

“Perchè la Corte dei Conti ci ha messo 3 anni per dichiarare incostituzionale la restituzione del debito in 30anni? E perchè alcuni partiti invece posso pagare in 80 anni? Noi non chiedevamo soldi in più ma tempo, decisivo per ogni amministrazione

Facendo così invece si uccidono i Comuni, istituzione che dovrebbe essere punto di riferimento per tutti i cittadini. Ringrazio il Governo per il mese di tempo che ci ha dato per provare a risolvere la situazione. Ribadisco che in caso di dissesto, non ci saranno licenziamenti o aumento delle tasse. Il rischio invece è legato a ditte, imprese e aziende che hanno erogato servizi ed è questa la battaglia che stiamo conducendo”, afferma Falcomatà.