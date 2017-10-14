«La programmazione per le festività natalizie è già in campo da un po’. Il periodo natalizio sarà un’ulteriore occasione di mettere in evidenza le energie positive della città, sia in chiave culturale e sociale sia sotto l’aspetto turistico e commerciale. E’ per questo che intendiamo condividere questo momento, nella sua fase di programmazione, con i cittadini, le associazioni, i rappresentanti delle categorie, gli imprenditori. Mercoledì 18 ottobre alle 17,30, all’Urban Center di via Tommaso Campanella, insieme agli assessori, ai consiglieri delegati e ai dirigenti dei settori coinvolti, li accoglieremo per un incontro, una sorta di forum conoscitivo, durante il quale ognuno sarà libero di esprimere la propria idea o portare la propria proposta. Sarà un momento di condivisione, utile a farsi una prima idea delle diverse proposte culturali che la città sarà in grado di mettere in campo per il prossimo Natale, in attesa dell’ormai consueta manifestazione d’interesse pubblica, che aprirà nelle prossime settimane, con la quale le proposte potranno essere messe nero su bianco e trasmesse ufficialmente ».