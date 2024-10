Falcomatà incontra Vecchio (Confindustria RC): “Sviluppo waterfront, serve un serio business plan”

Numerosi i punti di contatto emersi già in questo primo confronto, a partire dal metodo del dialogo e dell’ampia concertazione adottato dai vertici di Comune e Città metropolitana prima di adottare scelte significative per il territorio.

Per parte sua, il presidente Vecchio ha rivendicato di credere profondamente nelle potenzialità del reggino, specie sotto il profilo turistico-culturale, specificando che le sinergie tra Istituzioni e soggetti economico-sociali rappresentano a suo avviso la via più consona a pigiare il pedale dello sviluppo.

«Ho molto apprezzato toni e concetti espressi dal presidente Vecchio nel suo intervento sul waterfront – ha affermato tra l’altro Giuseppe Falcomatà –, che può essere un cardine per l’indotto nel segmento del turismo e una cerniera per la valorizzazione degli altri luoghi culturali cittadini, considerato che è la prima cosa visibile arrivando in città via mare. Forti della progettazione definitiva, oltre che di un recente incontro coi progettisti a Roma, abbiamo inserito l’opera ideata dalla compianta archistar Zaha Hadid nei Cis, i nuovi contratti istituzionali di sviluppo: ma per fare del waterfront il vero hub culturale reggino, programmare i percorsi futuri di mostra permanente, esposizione itinerante, ristorante, bar, Sala congressi che ne faranno parte e garantirne la sostenibilità economica serve un serio business plan».