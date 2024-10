Falcomatà: ‘Tra noi e la Reggina dialogo costante’. Poi il Granillo, le ambizioni, l’impiantistica

Un salotto prestigioso quello voluto dal giornalista Maurizio Insardà per la sua ultima punta della trasmissione “I fatti del pallone” in onda su LaC. Tra gli altri anche il primo cittadino Giuseppe Falcomatà che ha parlato di Reggina, impiantistica, rapporti con la società amaranto: “Mi sento di fare i complimenti al presidente Praticò per il raggiungimento della salvezza e di ringraziarlo per il senso di responsabilità che il suo gruppo ha avuto tre anni addietro, salvando il calcio a Reggio Calabria. Da quel momento, sempre in base a quelle che sono le possibilità del nostro Comune, è iniziata una sinergia, un dialogo.

Nulla di quello che avviene nella nostra città che sia sportivo o altro, può essere ritenuto un fatto scontato. Lo stato di salute della città ha sempre coinciso con quello dello sport, quando si era ai massimi livelli, la città si trovava in una situazione economica e sociale differente rispetto ad oggi.

Dalle macerie si ricostruisce con senso di fiducia, sinergia istituzionale, si infonde questa fiducia con una buona programmazione, quella che sta portando avanti la Reggina. Naturalmente questo passa anche attraverso quelle che sono le possibilità di fare sport in città, quindi l’impiantistica sportiva comunale, anche essa figlia di un sofferenza generale che riguarda il nostro comune e quindi le difficoltà a garantire una manutenzione dignitosa per quelli che sono i palcoscenici nei quali la squadra si esibisce.

Il bando di finanziamento del credito sportivo è una opportunità che le istituzioni non devono farsi sfuggire, perché c’è la possibilità di investire in impiantistica, sfruttiamo le occasioni.

Fermo restando che rispetto al passato è cambiato un mondo. Oggi le società gestiscono in maniera diretta gli impianti, è avvenuto a Bergamo, a Udine a Torino. Insieme, con il dialogo dobbiamo provare a calare questi esempi nella nostra realtà. Il bicchiere, nonostante Praticò preferisca guardarlo mezzo vuoto, lo guardiamo mezzo pieno e sono sicuro che la prossima stagione ci regalerà un grande campionato e magari ci porta a commentare una stagione più lunga di quella appena conclusa.

Lasciamo riempire ai giornali ed ai siti le loro pagine, osserviamo con il sorriso quello che viene detto e scritto, ma forti del rapporto che abbiamo noi istituzioni e la Reggina”.