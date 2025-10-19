Falcomatà a Melito P.S. per l’assemblea pubblica ‘La cura negata’: ‘Nessun tentennamento su una battaglia di civiltà’ 

“Continuiamo a vivere quel senso collettivo che ha portato in piazza migliaia di calabresi lo scorso 10 maggio a Catanzaro nel corso della manifestazione pubblica Calabria alza la testa, per rivendicare il diritto alla salute” – sono le parole del Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà che, partecipando all’evento pubblico organizzato e promosso da Vincenzo Vinci, alla presenza dei sindaci dell’area grecanica, proprio di fronte l’Ospedale di Melito Porto Salvo, ha ribadito l’importanza e la bontà dell’iniziativa:

“Questo appuntamento dall’alto valore democratico e partecipativo è la naturale prosecuzione di un percorso iniziato mesi fa, fuori dalle stanze istituzionali, con il contributo della società civile, delle associazioni e dei corpi intermedi, e ci impone di non abbassare la guardia su quella che è una battaglia di civiltà e di esistenza”.

“Perché – ha specificato il Sindaco metropolitano Falcomatà – i dati sanitari che riguardano la migrazione sanitaria, piuttosto che i tempi biblici delle liste d’attesa, piuttosto che i programmi di prevenzione, sono plasticamente fotografati dall’Istat, che ci dice che l’aspettativa di vita in Trentino è di ben 17 anni superiore a quella che riguarda la nostra regione. E non dobbiamo rassegnarci al fatto che nascere in Calabria possa significare una sciagura in termini di assistenza sanitaria e diritto alle cure, anche se quella che ci hanno raccontato fino ad oggi è una Calabria Straordinaria degna di una copertina patinata, ma che purtroppo nulla ha a che fare con la realtà. Siamo costretti ad assistere a medici cubani che scappano verso una sanità privata, che evidentemente risulta essere più attrattiva rispetto a quella pubblica; ad un servizio emergenza 118 lasciato senza medici ed una medicina territoriale devastata dalla chiusura di guardie mediche e dai presidi ambulatoriali svuotati. Per non parlare degli ospedali spoke come quello di Melito che definirlo fatiscente potrebbe risultare un eufemismo”.