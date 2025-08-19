Falcomatà nomina un nuovo Portavoce in Città Metropolitana: è l’ex consigliere Gianluca Califano

Nuova figura all’interno dello staff del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà. Secondo quanto raccolto, il sindaco ha nominato quale suo Portavoce in Città Metropolitana Gianluca Califano, ex consigliere comunale, esponente di Italia Viva.

L’incarico sarà attivo dal 1 di settembre, giorno dal quale partirà l’aspettativa di Califano dalla sua mansione professionale. Una mossa a sorpresa del primo cittadino, sia considerata la tempistica (a pochi mesi dalla conclusione del mandato), sia considerando l’attuale giungla che domina il centrosinistra calabrese, come mai in fermento, e in confusione, rispetto all’individuazione del candidato presidente che dovrà sfidare Occhiuto.

“Io amo i sindaci da sempre: anche nelle regionali in Calabria, se candidassimo il sindaco giusto vinceremmo a mani basse”. La dichiarazione, di ieri, è di Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Una dichiarazione non casuale, secondo molti riferita proprio a Giuseppe Falcomatà, tra i papabili nella corsa alla candidatura del centrosinistra in Calabria. Renzi, leader dello stesso partito di Gianluca Califano, fresco nuovo Portavoce di Falcomatà. Una coincidenza?