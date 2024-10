Falcomatà: “Reggio Bic orgoglio (non solo sportivo) per l’intera città”

“Complimenti ai ragazzi della Reggio Calabria Basket in Carrozzina che continuano a far sognare la nostra città. La vittoria contro Palermo, frutto di mesi di impegno e di sacrifici, è valsa ai ragazzi di coach Cugliandro il primo posto in classifica nel girone. Il giusto riconoscimento per una compagine che sta facendo dello sport e del concetto di squadra uno straordinario strumento di inclusione sociale e che rappresenta un esempio per la città intera. I ragazzi della -afferma il sindaco Giuseppe Falcomatà- Bic sono davvero la parte migliore della nostra Reggio. In bocca al lupo per gli impegni sportivi che li attendono. Gli auguro di continuare a divertirsi come stanno facendo, portando alti i colori della nostra Reggio. Comunque vada, a fine stagione, festeggeremo insieme questa straordinaria avventura che rappresenta davvero un orgoglio, non solo sportivo, per la nostra città”.