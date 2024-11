Reggio, Falcomatà: ‘A Catona finalmente si torna in classe di mattina’

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, in un post sulla sua pagina Facebook, saluta gli studenti di Catona, finalmente in classe dopo la lunga attesa per il trasferimento alla nuova struttura scolastica e i numerosi disagi lamentati in questi mesi dalle famiglie.

Leggi anche

“A Catona finalmente si torna in classe di mattina. È stato un lavoro di squadra tra istituzioni responsabili, ci è voluto un po’ ma finalmente ci siamo. Grazie alla comunità scolastica, grazie alla Dirigente, al personale Ata, ai Docenti, a Castore, alle famiglie. Ma soprattutto grazie ai bambini per la loro infinita pazienza.”

Il sindaco ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato:

Leggi anche