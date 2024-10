Telenovela Ex Ciapi, fumata bianca: buone notizie per l’IC ‘Radice Alighieri’

Accordo raggiunto in Prefettura. Adesso per le 14 classi, costrette da inizio anno a lezioni pomeridiane, si intravede la luce in fondo al tunnel

Scuola di Catona pronta in dieci giorni? Secondo quanto appreso, a seguito dell’incontro di ieri sera all’interno della Prefettura di Reggio Calabria tra i rappresentanti della Scuola per Mediatori Linguistici, lo stesso Prefetto dott.ssa Vaccaro e l’assessore alla pubblica istruzione Anna Briante, si è giunti finalmente ad un accordo per trasferire tutte le classi dell’IC ‘Radice-Alighieri‘, costrette da inizio anni a svolgere lezioni pomeridiane, all’Ex Ciapi di Catona.

La Scuola per Mediatori, dopo l’iniziale chiusura e la nota di sei giorni fa in cui si faceva braccio di ferro con la Regione Calabria, adesso mostra una posizione decisamente più moderata e di apertura nei confronti delle istituzioni e dello stesso istituto reggino.

Leggi anche

In pochi giorni infatti i mediatori linguistici si trasferiranno all’Inapli.

Si conclude dunque, dopo settimane di difficoltà, con esito positivo la riunione convocata in Prefettura per risolvere la questione della scuola media di Catona, unico istituto scolastico non ancora ricollocato a seguito delle chiusure dei plessi comunali dichiarati inagibili.

Leggi anche

La direzione della Scuola per Mediatori Linguistici ha infatti accettato di trasferire studenti e personale in un altro immobile regionale, l’ex Inapli, già in uso alla Città Metropolitana. Nella giornata di oggi si dovrebbe procedere alla formalizzazione dell’accordo e alla consegna delle chiavi. Successivamente, giovedì, la società Castore inizierà i lavori di manutenzione necessari per rendere i locali idonei all’accoglienza della scuola media.

Sempre secondo quanto appreso, le classi potrebbero riprendere quindi le lezioni in orario mattutino già nei primi giorni di novembre.