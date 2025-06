Falcomatà a Gallina: “Riattivare sede circoscrizionale”

"Riattivare le circoscrizioni nelle aree collinari per offrire maggiori servizi e punti di riferimento per i cittadini residenti nelle aree più periferiche della Città", l'auspicio del sindaco

Accompagnato dal Consigliere delegato alle Manutenzioni Franco Barreca, dal Consigliere Demetrio Marino e da alcuni rappresentanti della Parrocchia e delle associazioni territoriali, il primo Cittadino ha effettuato un sopralluogo nella periferia del borgo collinare, dove è in corso un cospicuo intervento sul sistema di adduzione idrica da parte di Sorical, visitando i locali dell’ex municipio gallinese, nella sede storica che veniva già utilizzata quando Gallina era Comune a sé, prima dell’unificazione della “Grande Reggio” negli anni ’20 del secolo scorso.

L’impegno dell’amministrazione per i territori collinari

“La nostra intenzione – ha affermato il sindaco – è sempre stata quella di rivitalizzare questi territori. E con l’avvio della stagione concorsuale, che dopo più di un ventennio ha portato finalmente forze fresche nella macchina amministrativa comunale, con l’assunzione di tanti giovani valenti professionisti, siamo finalmente in grado di invertire una tendenza alla chiusura degli uffici periferici che per tanto tempo ha rischiato di compromettere l’erogazione del sistema complessivo dei servizi alla popolazione”.

Riattivazione della sede e nuove aree per la comunità

“La riattivazione di una sede circoscrizionale a Gallina – ha spiegato ancora Falcomatà – è un segno concreto e tangibile di attenzione nei confronti di questo territorio, una delle aree paesaggisticamente più belle della città, caratterizzata da una residenzialità di pregio, da tante attività ricettive e da una dimensione di vita ancora a misura di cittadino.

Anche la pedonalizzazione della piazza principale di Gallina, tra la Circoscrizione e la Chiesa, va esattamente in questa direzione, con il recupero di una condizione di sicurezza e di serenità nell’utilizzo degli spazi, in particolare per gli anziani e per i bambini del quartiere, ai quali vogliamo dare anche un’ulteriore opportunità con la prossima riattivazione del cortile dietro la circoscrizione, dove potrebbe nascere un parchetto ed un’area ludica”.

Coordinamento con la comunità e prospettive future

“Abbiamo chiesto ai nostri uffici di lavorare in questa direzione – ha concluso il sindaco – interpretando gli auspici della Parrocchia e delle associazioni territoriali che si riuniscono a cadenza quasi settimanale, in accordo con il Consigliere Demetrio Marino che, visti anche i suoi trascorsi pluriennali da Presidente di Circoscrizione, rappresenta un punto di riferimento in quest’area.

Serviranno dei lavori, sui quali si stanno già effettuando i necessari rilievi e computi economici, ma abbiamo già individuato delle risorse aggiuntive che serviranno al ripristino della funzionalità della sede circoscrizionale. Una bella notizia per un quartiere storico della nostra cintura collinare, che merita grande attenzione da parte delle istituzioni cittadine”.