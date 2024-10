Il sindaco Giuseppe Falcomatà ricorda l’ex Questore Vincenzo Maria Speranza

“Ricordiamo con grande affetto Vincenzo Maria Speranza: da questore di Reggio Calabria, ha lasciato un segno profondo per competenza, professionalità e spessore umano”.

Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, alla notizia della scomparsa a Solarino, nel Siracusano, del 75enne ex questore già insignito del “San Giorgio d’Oro”, massima benemerenza cittadina.

“Particolarmente stimato per le sue indiscutibili doti d’investigatore, già alla fine degli anni Ottanta il dottor Speranza s’era fatto apprezzare in qualità di capo della Squadra mobile della Questura reggina.

Ma anche dopo i lunghi anni nella Polizia di Stato ha ricoperto un delicato incarico, quale commissario per l’Emergenza ambientale nella Regione Calabria. In tutti noi Vincenzo Maria Speranza – conclude il sindaco Falcomatà – lascia un commosso ricordo e un profondo senso di gratitudine per il probo operato sempre al servizio delle Istituzioni e della comunità”.