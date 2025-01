2024, il bilancio di Falcomatà: ‘Orgogliosi. Ognuno ha il proprio stile, noi comunichiamo i risultati…’

2024, Giuseppe Falcomatà riavvolge il nastro e fa il resoconto. Nel corso di una conferenza stampa il sindaco di Reggio Calabria ha riepilogato le attività messe in campo dall’amministrazione nel corso degli ultimi 12 mesi evidenziando alla stampa i risultati raggiunti.

“Abbiamo convocato la stampa per rendicontare, nel senso di dare conto alla cittadinanza, tutte le attività messe in campo solo nell’anno 2024. E’ un’esigenza di trasparenza amministrativa e allo stesso tempo di comunicazione ai cittadini, nella piena consapevolezza della strada percorsa della quale andiamo orgogliosi come amministrazione e della quale devono andare orgogliosi i cittadini perchè i risultati aumentano le occasioni per la nostra città”. Leggi anche

Falcomatà è orgoglioso di quanto fatto nel corso degli ultimi 12 mesi e allo stesso tempo fiducioso per quanto verrà fatto nel 2025.

“Intendiamo allo stesso tempo rilanciare le attività in corso nel 2025. Riassumere e riavvolgere il nastro dell’ultimo anno ci spinge a fare ancora di più e ancora meglio. Reggio Calabria è nelle condizioni di raggiungere risultati ambiziosi”.

Il primo cittadino ricorda poi due cantieri su tutti che offriranno nuove opportunità alla città.

“Ricordo due cantieri importanti su tutti, ovvero il Palazzo di Giustizia e il Museo del Mare. Naturalmente tutto deve avere un filo conduttore. La bella notizia di Reggio in finale come Capitale Italiana della Cultura ci chiama tutti ad uno sforzo collettivo. L’obiettivo per il 2025? Trovare l’unità della città per continuare a crescere”. Infine un passaggio alle ultime dichiarazioni dei consiglieri comunali di minoranza.