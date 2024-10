Falcomatà e il resoconto dei cinque giorni con Sky ‘Calciomercato l’Originale’

A distanza di qualche giorno dalla sua conclusione, ancora se ne parla e quel video mostrato in chiusura di appuntamento da Sky ‘Calciomercato l’Originale’ sulle bellezze della nostra città è diventato virale. Una settimana all’insegna del grande calcio, ma soprattutto l’esaltazione del nostro territorio attraverso le telecamere del canale sportivo più importante d’Italia. Entusiasmo, partecipazione, grande accoglienza. Abbiamo fatto un resoconto con il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà: “Siamo andati di gran lunga oltre le aspettative. Anche stasera (venerdi), l’ultimo appuntamento di una cinque giorni fantastica, tantissime persone hanno affollato l’Arena e adesso siamo un pò tristi perchè si chiude un percorso che abbiamo condiviso con un gruppo straordinario tra giornalisti, opinionisti, ex calciatori, tecnici, operatori, tutti. Alessandro Bonan ha salutato con le lacrime agli occhi, io seguo costantemente la trasmissione Sky ‘Calciomercato l’Originale’ e non mi è mai capitato di vedere una simile reazione.

Hanno percepito l’affetto dei reggini, noi siamo stati affettuosi e accoglienti. C’è stata da parte del gruppo Sky grandissima disponibilità, si sono divertiti, hanno mostrato curiosità nello scoprire luoghi e persone. In occasione di questa ultima serata si è registrata la presenza dell’ex presidente della Reggina Lillo Foti e insieme a lui una parte della squadra amaranto di oggi con l’attuale dirigenza. Abbiamo ospitato la reggina Carlotta Caputo, Miss Calabria. Questa esperienza credo sia servita anche a noi reggini, una sorta di velo che è stato tolto davanti ai nostri occhi. I problemi in questa città ci sono, vanno affrontati e risolti e certamente non li risolve questa trasmissione, che però ha avuto il grande merito non solo di far scoprire le nostre bellezze a chi non la conosceva, ma ha dato la possibilità di riscoprirle anche ai reggini”.

Il delegato allo Sport Giovanni Latella: “Una settimana meravigliosa, una trasmissione che ha parlato di sport ma soprattutto esaltato le nostre bellezze, le tradizioni, i territori si questa terra. Turismo e sport camminano insieme e spero che questa esperienza possa ripetersi anche il prossimo anno. Reggio ha una marcia in più“.