Pulmino asilo nido di San Roberto in fiamme, Falcomatà: ‘Raccapricciante. Si faccia piena luce’

“Solidarietà a tutta la Comunità di San Roberto per il vile atto che ha provocato la distruzione del pulmino in uso per l’asilo nido. Si tratta di un gesto sul quale auspico che si faccia piena luce al più presto. Aver danneggiato in maniera violenta e premeditata un mezzo a servizio dei più piccoli è quanto di più raccapricciante potesse accadere”.