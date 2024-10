Falcomatà su FridaysForFuture: “In piazza energia e idee da ascoltare e valorizzare”

“L’entusiasmo, l’energia, la determinazione di questi ragazzi dimostra che esiste e si sta sviluppando sempre di più una coscienza critica, soprattutto nel mondo giovanile, che guarda a nuovi modelli di sviluppo sostenibile per i quali l’ambiente è considerato una risorsa da valorizzare e non da sfruttare”.

E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando l’odierna manifestazione tenutasi sul Corso Garibaldi, in contemporanea a centinaia di altre piazze d’Italia e del Mondo, per la campagna globale Fridays For Future. Iniziativa che a Reggio Calabria ha chiesto ed ottenuto il patrocinio morale dell’Amministrazione Comunale, oltre che l’adesione formale del Sindaco e di altri autorevoli rappresentanti del Comune e della Città Metropolitana.

“Da istituzioni – ha aggiunto il sindaco – abbiamo il dovere di stare dalla parte di questi ragazzi e lo facciamo con assoluta convinzione. Dobbiamo ascoltarli, stimolarli, dare gambe alle loro proposte e alle loro idee che sono un patrimonio da valorizzare nell’ambito della programmazione, a livello locale cosi come a nel contesto internazionale”.

“I temi del riscaldamento globale e del depauperamento delle risorse sono questioni nient’affatto lontane da noi. Non a caso in questi anni abbiamo puntato tanto su questioni come la raccolta differenziata o la campagna sperimentale del plastic free, e lunedi affronteremo in consiglio comunale la mozione per la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale che abbiamo discusso e condiviso con i rappresentanti della Federazione Città Metropolitana dei Verdi e che va nella direzione degli obiettivi auspicati anche durante la manifestazione studentesca tenutasi stamani a Reggio Calabria”.