Mistero a Falerna: disposta l’autopsia per gli uomini trovati senza vita nelle rispettive case

Attesa per i risultati dell’autopsia. Gli inquirenti analizzano tutte le piste

Sarà l’autopsia, disposta dalla Procura di Lamezia Terme, a chiarire la causa del decesso di due uomini di 46 e 39 anni, trovati morti nei rispettivi appartamenti a Falerna, sulla fascia tirrenica lametina.

L’esame autoptico dovrà stabilire se i due siano rimasti vittime di una overdose, ipotesi attualmente al vaglio degli investigatori, e se sì, quale sia stata la sostanza coinvolta.

Se invece non si fosse trattato di overdose, gli esperti dovranno individuare con precisione la reale causa della morte.

Dimesso dall’ospedale un terzo uomo presente alla serata

Nel frattempo, è stato dimesso dall’ospedale di Lamezia Terme un terzo uomo, che aveva trascorso la serata insieme alle due vittime.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre erano usciti insieme, per poi fare ritorno ciascuno nella propria abitazione. Durante la notte, uno di loro si è sentito male e si è recato autonomamente in ospedale, dove è stato ricoverato per gli effetti di un’assunzione eccessiva di stupefacenti.

Prima di essere dimesso, l’uomo sarebbe stato ascoltato dai carabinieri, che stanno conducendo le indagini, ma su questo punto vige il massimo riserbo.

Esclusa la morte violenta: nessun segno di ferite

Gli investigatori proseguono con gli accertamenti, senza sbilanciarsi sulle cause del decesso. Tuttavia, un elemento sembra ormai certo: non si tratterebbe di una morte violenta.

Sui corpi non sono state riscontrate ferite evidenti di alcun tipo e nelle abitazioni non vi erano tracce di sangue.

Solo le perizie mediche potranno quindi stabilire con esattezza come e perché i due uomini siano deceduti.

Fonte: Ansa Calabria