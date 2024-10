Coronavirus, famiglia in quarantena a Motta. Verduci: ‘Lavoriamo con lucidità’

A dichiararlo è il sindaco Giovanni Verduci a conclusione di una riunione del Centro Operativo Comunale convocata per fare il punto sulle attività realizzate e programmare quelle da mettere in campo durante le prossime festività pasquali.

Verduci annuncia:

“Al fine di limitare la possibile divulgazione del Coronavirus e organizzare al meglio le attività già intraprese a difesa della collettività abbiamo formalmente chiesto al Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP di Reggio Calabria di essere tempestivamente informati sui casi di positività al COVID-19 e sui relativi provvedimenti adottati in riferimento non solo ai soggetti residenti o a quelli censiti nel registro della Regione Calabria, ma anche a quelli che, eventualmente, abbiano dichiarato di essere domiciliati nel Comune di Motta San Giovanni e che a noi sfuggono da qualsiasi monitoraggio”.

Il sindaco di Motta San Giovanni conclude:

“Manteniamo l’attivazione dell’associazione di Protezione Civile Garibaldina che può essere contattata per assistenza non sanitaria al numero 0965.718.130. All’intera comunità mottese, che ringrazio per la pazienza e la maturità già dimostrata nell’affrontare questa emergenza, chiedo di andare avanti con la lucidità di sempre, attenta a non spegnere quella fiamma di solidarietà che ha sempre riscaldato le nostre famiglie”.