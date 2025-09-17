Gambarie, il Fantabosco incanta i visitatori

Il Fantabosco di Gambarie continua ad incantare ed accumulare feedback positivi da parte dei visitatori.

Il parco, pensato principalmente per famiglie, bambini e ragazzi, richiama la fauna dell’Aspromonte e la leggenda della Chanson D’Aspromonte. È stato inaugurato tre anni fa e progettato dall’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte, con il Sindaco Francesco Malara in prima linea.

Lo scorso agosto, il parco è stato arricchito con suggestive installazioni ispirate alla Canzone D’Aspromonte, facendo rivivere questa storia tra i boschi di Gambarie.

Il successo dell’area naturalistica è evidente, come dimostrano i dati relativi al numero di visualizzazioni: il parco ha registrato 200.000 visualizzazioni sin dalla sua apertura.

Sempre visitabile e suggestivo in ogni stagione, il Fantabosco incanta con il caldo colore delle foglie autunnali e la candida neve in inverno, collocandosi così tra le principali attrattive di Gambarie.