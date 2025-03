Farmacia Pellicanò Reggio Bic, sabato sfida cruciale contro Macerata

Non c’è stato molto tempo per festeggiare il prestigioso risultato ottenuto in Eurocup. La Farmacia Pellicanò Reggio Bic ha raggiunto le migliori otto squadre d’Europa e rappresenterà la città di Reggio Calabria nel mese di aprile a Yalova, in Turchia. Tuttavia, ora l’attenzione si sposta nuovamente sul campionato.

Sabato 16 marzo alle ore 16, tra le mura amiche del Palacalafiore, i reggini affronteranno il Santo Stefano Macerata in una sfida cruciale. La formazione marchigiana occupa attualmente la seconda posizione in classifica, a pari merito con gli Asinara Waves di Porto Torres. La gara d’andata vide il Santo Stefano imporsi con autorità sulla compagine calabrese, rendendo la partita di ritorno una vera e propria occasione di riscatto per i bianco-amaranto.

I ragazzi di coach Antonio Cugliandro hanno goduto di un giorno di riposo dopo l’intensa esperienza europea, ma sono immediatamente tornati in palestra per preparare al meglio questa sfida. L’obiettivo è chiaro: vincere per conquistare un altro traguardo storico. Con un successo, infatti, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic potrebbe centrare l’accesso alle semifinali scudetto per la prima volta nella sua storia, aggiungendo un ulteriore tassello a una stagione già memorabile.

L’entusiasmo è alle stelle e l’attesa cresce di ora in ora. L’appuntamento è fissato: sabato pomeriggio al Palacalafiore, dove la squadra reggina cercherà di scrivere un’altra pagina importante del proprio percorso sportivo.