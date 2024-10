Fase 2, Siclari (FI) ai sindaci e a Falcomatà: ‘Concedere maggiori spazi esterni per aiutare le attività’

Il senatore forzista che fin dall’inizio della pandemia ha seguito da vicino l’evolversi dell’emergenza, lancia un appello ai sindaci e in particolare al sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà:

«Affinché le distanze tra i tavoli esterni siano “veramente” rispettate per la sicurezza dei cittadini e per evitare di mettere in crisi le aziende e creare nuovi possibili disoccupati, è necessario che i comuni ed il demanio concedano a tutte le aziende, anche per gli stabilimenti balneari (per garantire il distanziamento, ma in questo caso dovranno offrire servizi a prezzi ridotti), che ne fanno richiesta, almeno il 40% in più di superficie esterna, fino ad arrivare, dove è opportuno e tecnicamente possibile al doppio della superficie già autorizzata. I comuni intervengano per risollevare l’economia nel rispetto delle regole», ha concluso il senatore azzurro.