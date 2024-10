Reggio, ‘Fashion day dello Stretto’: tutto pronto per la seconda edizione

Oggi presso la sala Gilda Trisolini si è tenuta la conferenza stampa della 2° edizione del Fashion Day dello Stretto che si terrà sabato sera 22 agosto 2020.

Alla presenza del Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà, del Vicesindaco Armando Neri, e degli organizzatori ed ideatori dell evento; l’hair stylist Giovanni Barcella ed Antonio Sapone nelle vesti di coiedatore ed direttore artistico.

Parole di ammirazione e di sostegno da parte del Sindaco che rivendica l’evento come fiore all’occhiello per la qualità e la caratura culturale e d’impatto sociale dell’evento, di giovani come Giovanni ed Antonio, brillanti a suo dire, che investono energie e idee in questa nostra città.

Tanta tanta carne al fuoco per l’evento di moda estivo più importante al sud. Importanza data dalla presenza degli ospiti Alex Belli e Delia Duran direttamente da canale 5, passando per i patron dell’alta moda da cerimonia maschile Petrelli accompagnati dalla loro casa di moda locale il gruppo spose e sposi di Epoche, di Davide Moscato.

Fashion day dello Stretto vedrà anche la partecipazione dell’affermato marchio d’alta moda reggino di Enza D’Amico, la presenza in passerella di Laura De Stefano gruppo Davida, Color in Motion, e per la moda bimbi il marchio BRUMS di Giuditta Marino. La partecipazione della make app Elisa Trunfio, agli acconciatori di New Style.

Una e vera propria kermesse che vanta il patrocinio morale della camera nazionale Giovani fashion design, con la presidente Alessandra Giulivo nelle vesti di presentatrice accanto ad Antonio Sapone , e del comune di Reggio Calabria e persino dei riconoscimenti dall’UNESCO.

Ospite persino Giuseppe Fata direttamente dalle passerelle internazionali di Parigi e degli Emirati arabi.

Il fior fiore fra l’imprenditoria locale oltre all’amministrazione Falcomatà a sostegno dell’evento, da Caracciolo materiali edili, al noto colorificio Chirico di Gallico, dal marchio Kepas, ai ristoranti la Perla Nera e la Braceria Barbecue e molti molti altri.

Gli organizzatori mostrano l’enorme sforzo per un evento di tal portata in riva allo stretto un appuntamento che diventa annuale nel suo trinomio di moda stile ed eleganza. Per tutto il resto attendiamo sabato 22.