Reggio, tutto pronto per il ‘Fashion Night 2025’ all’Arena dello Stretto

Appuntamento annuale che celebra la moda e la bellezza in un contesto unico e suggestivo. Tanti gli ospiti previsti, scopri di più

Il 1 settembre 2025 alle ore 20.15 all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria si terrà la quarta edizione dell’evento Fashion Night presentato da Marilena Alescio e Consolato Malara, un’occasione per celebrare l’eccellenza, la creatività e l’impegno che caratterizzano il panorama della moda e dello spettacolo, con particolare attenzione al talento calabrese ed internazionale.

La missione della Star Award

Al centro di questa straordinaria iniziativa c’è la Star Award, un’associazione culturale di Reggio Calabria fondata e presieduta da Marlena Maimone la cui mission è quella di promuovere la formazione e la crescita professionale di giovani talenti nel mondo della moda, del cinema e delle arti performative. Attraverso eventi di grande prestigio, masterclass, corsi di portamento, dizione e recitazione, l’associazione offre opportunità concrete per emergere nel panorama artistico nazionale e internazionale.

Fashion Night e le passerelle internazionali

Uno degli eventi più significativi organizzati dalla Star Award è oramai la Fashion Night all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, un appuntamento annuale che celebra la moda e la bellezza in un contesto unico e suggestivo. Inoltre, la Star Award ha partecipato con successo alle Fashion Week di Milano.

Gli ospiti della Fashion Night 2025

Tanti gli ospiti di questa nuova edizione della Fashion Night 2025:

Aleandro Baldi , cantautore toscano vincitore del Festival di Sanremo.

, cantautore toscano vincitore del Festival di Sanremo. NØVA (Francesco Zampaglione) , giovane promessa urban con il brano Rosa Nera.

, giovane promessa urban con il brano Rosa Nera. Mario D’Ovidio , direttore nazionale di The Look of the Year Italy.

, direttore nazionale di The Look of the Year Italy. Massimo Spata , attore siciliano noto per le sue interpretazioni comiche.

, attore siciliano noto per le sue interpretazioni comiche. Scuola di Ballo Fenix di Reggio Calabria con i giovani talenti Antonino e Manuela Maria Schiavone.

di Reggio Calabria con i giovani talenti Antonino e Manuela Maria Schiavone. Raffaella Imbriaco , giornalista e scrittrice.

, giornalista e scrittrice. Elisabetta Baviera , avvocato cassazionista e attivista culturale.

, avvocato cassazionista e attivista culturale. Michelangelo Giordano , cantautore reggino premiato da Amnesty International.

, cantautore reggino premiato da Amnesty International. Salvo D’Angelo , regista messinese impegnato nel cinema civile.

, regista messinese impegnato nel cinema civile. Denise Bentivegna , scrittrice e comunicatrice culturale.

, scrittrice e comunicatrice culturale. Stefan Farrell , fondatore della City Fashion Week.

, fondatore della City Fashion Week. Alfonso Corcione – Look Dandy , interprete dell’eleganza maschile.

, interprete dell’eleganza maschile. Pina Grasso , stilista siciliana di abiti da sposa.

, stilista siciliana di abiti da sposa. Davide Calanni Pileri Atelier , sartoria di eccellenza.

, sartoria di eccellenza. Salvador Patrick , stilista e artista.

, stilista e artista. Sandra Luffarelli , stilista di abbigliamento per bambini.

, stilista di abbigliamento per bambini. Kamè , brand di gioielli di design.

, brand di gioielli di design. Rosazzurro, Perla Blu e Primigi , boutique reggine.

, boutique reggine. Carmela Luciani , stilista pugliese simbolo di inclusività.

, stilista pugliese simbolo di inclusività. Broteka Design , marchio di Anamaria Banyai.

, marchio di Anamaria Banyai. Magna Grecia Gioielli , eccellenza calabrese.

, eccellenza calabrese. Andrew White , modello internazionale.

, modello internazionale. Manuela e Antonino Schiavone, giovani modelli reggini premiati in Italia e all’estero.

Beauty & Make Up protagonisti della serata

Mery Ruscica , make up artist innovativa.

, make up artist innovativa. FP Group , hair & make up di alto livello guidato da Pietro Barbanera.

, hair & make up di alto livello guidato da Pietro Barbanera. Francesco Amatucci , direttore artistico del make up.

, direttore artistico del make up. Susy Meduri e Antonella Orsa, make up artist di eccellenza.

Direzione artistica e fotografi ufficiali

Direttore Artistico: SaraJo Mariotti, fondatrice di Anastácia Fashion Academy.

Fotografi ufficiali dell’evento: Antonio Macheda e Herlan Garcia.