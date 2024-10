Fasi Finali Serie B FIPIC, Mauro: “Reggio si prepari ad una manifestazione di massimo interesse nazionale”

Parma, Padova e Firenze entreranno al Palabotteghelle sabato 30 e domenica 31 marzo per sfidare Reggio Calabria. In palio, un solo posto per il sogno della Serie A.

Un’occasione da non perdere per la Farmacia dott.ssa Pellicanò Reggio Calabria Basket in Carrozzina, pronta a combattere alle Final Four. Nella mattinata di ieri, all’interno del Palabotteghelle si è tenuta la presentazione dell’importante manifestazione sportiva in programma il prossimo weekend.

Leggi anche

La città di Reggio Calabria deve essere pronta per sostenere l’unica realtà in Calabria di basket in Carrozzina che da tre anni prova il grande salto e quest’anno cerca di ottenerlo proprio davanti al pubblico reggino. Orgoglioso della manifestazione di carattere nazionale anche il vice sindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro che ai nostri microfoni dichiara:

“Comune e Città Metropolitana sono sempre state vicine al basket in carrozzina. Per noi rappresenta un orgoglio ed è nostro dovere aiutare realtà come la BIC. Siamo soddisfatti perchè la città può ospitare per la prima volta le fasi nazionali della Serie B qui a Reggio Calabria all’interno di una bellissima struttura come il Palabotteghelle. Sono convinto che faremo una bellissima figura. Purtroppo è da molto tempo che Reggio Calabria non vive più manifestazioni di livello. L’anno scorso abbiamo ospitato la nazionale di pallavolo al Palapentimele, oggi ci prepariamo ad ospitare le fasi finali della Serie B del basket in carrozzina. Sono piccoli passi positivi che dimostrano il nostro impegno per far vivere a tutti gli amanti dello sport reggini manifestazioni di alto interesse nazionale”.

[custom_video numerazione=”1″ /]