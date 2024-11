Fatti di Musica: stasera Fabrizio Moro a Rende e domani Cristiano de Andrè a Reggio

Fine settimana con la buona musica d’autore in Calabria, grazie a due attesi appuntamenti di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2015”, la rassegna del live d’autore diretta e organizzata da Ruggero Pegna, giunta alla sua ventinovesima edizione. Stasera al Teatro Garden di Rende (Cosenza) sarà di scena Fabrizio Moro accompagnato dalla sua band. Noto al grande pubblico dal Sanremo 2007, dove si impose con “Pensa”, brano dedicato alle vittime della criminalità organizzata, Moro è certamente uno dei cantautori più bravi, impegnati e amati dai giovani. Bellissimo, a giudizio di pubblico e critica, il nuovo album “Via delle Girandole 10”, il settimo pubblicato in questi anni, ai vertici delle classifiche. Il tour in corso, che prende il titolo dall’album, sta facendo registrare una sequenza di sold out. Grande attesa anche in Calabria, dove il fan club ufficiale e i suoi numerosi estimatori sono già pronti ad accoglierlo in questa unica data al Garden di Rende, il teatro più capiente della regione. Il concerto inizierà alle 21. I biglietti sono disponibili presso Inprimafila.net, nei punti Ticketone e la biglietteria del Garden.

Dopo Fabrizio Moro a Rende, sabato 9 maggio, la carovana di “Fatti di Musica” si sposterà a Reggio Calabria per la chiusura della prima parte di “Reggio d’Autore” con il concerto di Cristiano De Andrè al Teatro Cilea e la mostra di dipinti del maestro Maurizio Carnevali dedicata ai successi del padre Fabrizio, che sarà esposta nel foyer del teatro.

Sarà una vera immersione nella grande musica firmata De Andrè, con i brani più noti di Cristiano e le attesissime e impeccabili esecuzioni dei successi del padre che, oramai, nei suoi concerti trovano la più autentica ed emozionante riproposizione. Da “La canzone di Marinella” a “Il pescatore”, da “Via del campo” a “Don Raffaè”, passando per aneddoti e ricordi, sarà una serata indimenticabile, un vero omaggio a uno dei nomi storici della migliore musica d’autore del nostro Paese, come se Fabrizio fosse ancora sul palcoscenico a incantare. Cristiano sarà accompagnato dall’amico chitarrista Osvaldo Di Dio. Per questo concerto i biglietti sono in vendita presso B’art, a fianco teatro, New Taxi 330 e presso la biglietteria del teatro nel giorno del concerto. Tutte le informazioni sugli eventi di “Fatti di Musica” sono reperibili al numero telefonico 0968441888 e al sito www.ruggeropegna.it.