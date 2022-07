Fattoria della Piana riceve il Dino Villani: 'Orgogliosi. Il premio è di tutti'

Un 2022 da ricordare per l'azienda reggina, già premiata a Oviedo per il suo Pecorino Reggino come migliore produzione innovativa al mondo

'La Calabria buona si muove'. Ennesimo riconoscimento di prestigio per 'Fattoria della Piana', che ha ricevuto il Premio Dino Villani della Presidenza Nazionale dell'Accademia Italiana della Cucina. Un 2022 da ricordare per l'azienda reggina, già premiata a Oviedo per il suo Pecorino Reggino come migliore produzione innovativa al mondo.

Nell'evento tenutosi venerdi 22 luglio nella splendida cornice del Castello Aragonese di Reggio Calabria, Vincenzo Vitale (presidente della Fondazione Mediterranea) ha moderato e introdotto i lavori ricordando "l'amicizia che legava il famoso ristoratore italiano Dino Villani, cui il Premio è intitolato, al ristoratore reggino Lilli Conti, quanto il Villani era presidente dell'associazione Piatti del Buon Ricordo e Conti faceva parte del Direttivo. In quei tempi i piatti si presentavano al Circolo della Stampa di Milano e un anno Conti vinse alla pari con Villani".

Consegna del Premio da parte di Sandro Borruto, Delegato dell'Accademia Italiana della Cucina, che ha esposto le motivazioni: "l'innovativa produzione del Pecorino Reggino ha attirato l'attenzione, su nostra segnalazione, della presidenza dell'Accademia che ha voluto conferire a Carmelo Basile, amministratore della Fattoria, il suo più alto e ambito riconoscimento".

Ha ritirato il Premio Carmelo Basile di Fattoria della Piana, che ha prodotto un'esaustiva relazione sulla sua attività imprenditoriale ponendo l'accenno sul fatto che "le pur buone eccellenze territoriali gastronomiche locali, se non fanno il passaggio alla standardizzazione delle produzioni per dare un prodotto di qualità costante e sicura, non riescono a imporsi sul mercato e a vincere la concorrenza di prodotti magari non alla loro altezza ma ben commercializzati."

Numerosi gli interventi delle autorità intervenute: Ninni Tramontana, presidente della Camera di Commercio; Lorenzo Labate, presidente della Confcommercio; Filippo Quartuccio, assessore metropolitano alla cultura; Marcantonio Malara, consigliere comunale con delega alla manifestazione; Paolo Brunetti, sindaco ff del Comune RC; Carmelo Versace, sindaco metropolitano; Natina Cristiano Ippolito, presidente del Lions Club Reggio Calabria Host. Da segnalare la presenza di Sarino Branda, direttore di Confindustra Cosenza, nella veste di Coordinatore regionale dell'Accademia Italiana della Cucina.

L'evento si è concluso con un'apprezzata degustazione dei prodotti di Fattoria della Piana.