Favara-Reggina: i convocati amaranto. Edera ancora fuori, Blondett squalificato
L'esterno, assente per un virus intestinale con la Vibonese, non è tra i convocati
06 Settembre 2025 - 14:34 | Redazione
Sono 22 i calciatori convocati da mister Bruno Trocini per la Iº giornata di campionato con il Castrumfavara:
Portieri: Boschi, Druetto, Lagonigro,
Difensori: Adejo, Distratto, Fomete, D. Girasole, R. Girasole, Lanzilotta, Palumbo
Centrocampisti: Barillà, Chirico, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Zenuni
Attaccanti: Di Grazia, Ferraro, Grillo, Montalto, Ragusa
In conferenza stampa mister Trocini aveva parlato di un gruppo totalmente a disposizione. L’esterno potrebbe aver avuto qualche problema nel corso dell’ultimo allenamento.