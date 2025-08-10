Scilla, allarme di comitati e associazioni per impianto Edison: chiesto incontro urgente con la società

I comitati civici e le associazioni del territorio, insieme al gruppo consiliare di minoranza Scilla Mediterranea, hanno inviato oggi una PEC ai vertici di Edison S.p.A. per richiedere un incontro urgente sul progetto di impianto di pompaggio marino previsto nella frazione di Favazzina, nel Comune di Scilla (RC).

La richiesta, inviata per conoscenza anche al Prefetto di Reggio Calabria, al Ministro dell’Ambiente, ai sindaci dei comuni interessati, alla Città Metropolitana e alla Regione Calabria, nasce dalla profonda preoccupazione per l’impatto ambientale, paesaggistico, socio-economico e infrastrutturale dell’opera.

Secondo i promotori della richiesta – Comitato Scilla Straordinaria, Comitato Salviamo Favazzina, Associazione Algio, Associazione APS Chianalea – il progetto comporterebbe:

“Un’opera di queste dimensioni – si legge nella comunicazione – non può essere portata avanti senza un reale e trasparente confronto con il territorio, che da mesi manifesta contrarietà e preoccupazioni. È nostro dovere difendere il diritto delle comunità locali a essere ascoltate e rispettate”.