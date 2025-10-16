Calabria, Federcaccia e Coldiretti: ‘Formate sedici nuove guardie venatorie volontarie’

Prosegue l’impegno di ??????????? ???????? nelle attività formative: dopo i numerosi corsi abilitativi degli ultimi anni, si è appena concluso con enorme successo, il primo corso, realizzato congiuntamente con ??????????, autorizzato dalla ??????? ????????, per la qualificazione e l’abilitazione di ?? nuove ??????? ??????? ????????? ??????????.

Formazione e vigilanza venatoria: un percorso di competenza e responsabilità

Le attività tecnico-formative, svolte sia online che in presenza, hanno preparato personale competente per la vigilanza venatoria e per l’applicazione del Piano di contenimento ai sensi degli artt. 19 e 19-ter della L.157/92.

La formazione e la qualificazione del personale rappresentano per Federcaccia e Coldiretti un tassello fondamentale per promuovere ??? ?????? ???????????, ????? ? ??? ????? ???????? ????? ?????.

L’evento ha registrato un notevole entusiasmo da parte dei partecipanti, che hanno manifestato sincera gratitudine e apprezzamento nei confronti delle Associazioni promotrici e del personale che ha condotto il corso.

Un ringraziamento ai docenti dott.ri Eugenio Carlini, Andrea Reversi, Stefano Sivieri, Ivan Greco, Antonella Labate, al brigadiere Abruzzini dei Carabinieri Forestali, per il loro impegno e professionalità; e ancora al tutor Antonio Verna per la parte organizzativa e alla dott.ssa Francesca Postorino che ha curato la parte amministrativa. Nonché alla Commissione Esaminatrice, con particolare riferimento ai funzionari regionali dott. Rocco Stranieri nella qualità di presidente e al dott. Michele Rigoli.

Le associazioni esprimono un augurio di buon lavoro a tutte ?? ??????? ????????? ???-?????????, che da oggi potranno essere in prima linea in attività fondamentali, per l’esercizio venatorio e per le attività connesse nel segno della sicurezza, della responsabilità e del rispetto ????? ??????.

L’esperienza formativa prima del genere in Italia fra le due organizzazioni, proseguirà con ulteriori corsi a partire dalle prossime settimane.