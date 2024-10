Dopo Fedez, il prete reggino Don Zampaglione contro il giornalista Ziliani

Don Zampaglione risponde al giornalista Paolo Ziliani. Nelle scorse settimane il prete reggino aveva preso di mira il cantante Fedez, complice un crocifisso. Stavolta è un tweet su Cristiano Ronaldo, con un riferimento blasfemo, a far indispettire Don Zampaglione.

LEGGI ANCHE

Questa la risposta del prete reggino al giornalista Paolo Ziliani

“Rimango basito per tweet del signor Paolo Ziliani (giornalista) che si permette di scomodare persino la Bibbia e in questo caso fa riferimento a delle parole di Gesu’:”Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi e’ come loro appartiene il regno di Dio.”(Mt10,13-16) . Come cristiano prima e poi come sacerdote mi permetto di invitarla a rimuovere queste parole in quanto sono fuori luogo e fuori posto.

Sia il signor Simeone come il signor Ronaldo hanno sbagliato per i loro gesti ( rivolti al loro pubblico) e non sono stati d’esempio alle tante persone che li seguono. Mi permetto inoltre in maniera paterna a invitare i tanti professionisti ( giocatori, allenatori, giornalisti…) a non scomodare Dio o la Bibbia per motivi inutili o questioni che non hanno a vedere con la religione”.