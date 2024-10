Caso Feltri, Callipo: ‘Dovrebbe vergognarsi anche chi fa finta di difendere la Calabria’

«Le parole di Vittorio Feltri sono offensive, inaccettabili, indegne di un direttore di giornale. Le sue sparate d’altronde non sono una novità. Però oggi dovrebbe vergognarsi anche chi fa finta di difendere i meridionali ma ha portato ai vertici della Regione Calabria la forza politica più antimeridionale della storia d’Italia. Non dimentichiamoci che qualcuno voleva Feltri presidente della Repubblica!».

Così Pippo Callipo, capogruppo di “Io resto in Calabria” in Consiglio regionale, commenta su Facebook gli insulti rivolti da Feltri ai meridionali, ricordando come i leader di Lega e Fratelli d’Italia nel 2015 abbiano proposto lo stesso direttore editoriale di Libero addirittura per il Quirinale.