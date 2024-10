La Fenice Amaranto, Ripepi: il Sindaco f.f. Brunetti e il RUP Barreca relazioneranno in Commissione Controllo e Garanzia

Domani mattina 28 settembre 2023 sono stati convocati in Commissione Controllo e Garanzia, alle ore 08:00 in prima convocazione e alle ore 09:00 in seconda, il Sindaco f.f. Paolo Brunetti e il Direttore Generale del Comune e RUP del procedimento Avv. Demetrio Barreca per discutere della procedura relativa alla manifestazione d’interesse con la quale il Sindaco f.f. ha assegnato la rappresentanza della Città di Reggio Calabria nel campionato di serie D alla Fenice Amaranto ASD. La seduta della Commissione è pubblica, pertanto tutti i cittadini e i tifosi che volessero partecipare sono invitati a farlo.

Massimo Ripepi

Presidente della Commissione Controllo e Garanzia