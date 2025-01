Redel Viola, il capitano Fernandez: ‘Ora sono un tifoso in più’

Palacalafiore di Reggio, sul parquet Redel Viola e Basket Academy Catanzaro si giocano il derby di Calabria nella penultima giornata di B Interregionale. Sugli spalti un tifoso “speciale”, il capitano Manu Fernandez fermo ai box per il grave infortunio patito domenica a Messina.

Le parole di Fernandez

Ai nostri microfoni, nella pausa lunga tra il secondo e terzo quarto, Fernandez ci racconta i momenti difficili dopo lo scivolone e l’esito degli esami strumentali:

“Il campo ero bagnato, io in quel campo sempre sono scivolato un po’. Mi si sono “aperte” le gambe, il ginocchio si è girato all’interno e mi sono fatto male. All’inizio non pensavo che fosse così tanto grave, però purtroppo è così. Niente, ora bisogna andare avanti. Mi dispiace perché, al di là ovviamente di voler finire la stagione per tutto il lavoro che avevamo fatto con la squadra, con i ragazzi, con lo staff, penso che già avevamo una bella quantità di punti che ti portano a stare molto vicino ai playoff, che non sono cose che succedono sempre. Mi dispiace per quello, però sono cose che succedono nello sport, si devono capire e già guardo avanti”.

Una perdita per il campionato, che non avrà uno dei suoi giocatori più rappresentativi e stimati, e per una squadra alla vigilia della delicata fase a orologio:

"I ragazzi ce la mettono tutta, e dopo hanno il supporto di una società che lavora tantissimo, che ha voglia di andare avanti. E per ultimo, però è importantissimo, hanno uno staff di primo livello con in testa Giulio Cadeo, che è "altra cosa" con la sua mente, per come prepara le cose. Lavorano bene, staranno pronti per andare avanti, che è quello che devono fare".

Messaggi di solidarietà e il futuro da tifoso

Tanti i messaggi di solidarietà e sostegno ricevuti in queste ore dal giocatore neroarancio:

“In quanto alle altre squadre mi sono sorpreso perché non penso che non è tanto normale. Io non ho mai visto così tanti saluti, mi hanno fatto piacere e li ringrazio, soprattutto per il rispetto che mi hanno dimostrato. Dei nostri tifosi che posso dire? Veramente mi sono arrivati tantissimi, tantissimi saluti, messaggi. Ora sono un tifoso in più, io tifo per la squadra e voglio tutto il bene per i ragazzi, e per la società”.

Un ultimo pensiero il capitano Fernandez lo dedica alla società neroarancio: