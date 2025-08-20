Controlli di Ferragosto sulla Piana di Gioia Tauro: denunce, sequestri e 160 multe per oltre 56mila €

Nella settimana di Ferragosto, i Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro hanno dato vita a un imponente servizio straordinario di controllo del territorio. Un’attività mirata a garantire la sicurezza dei cittadini, proprio mentre il territorio era animato da feste patronali, grandi eventi e un massiccio afflusso di persone.

Un dispositivo di sicurezza dalla montagna al mare

Il dispositivo di sicurezza ha interessato tutta la piana, dalle punte dell’Aspromonte alle località balneari. L’attenzione è stata particolarmente alta in occasione di appuntamenti che hanno richiamato migliaia di presenze, tutti eventi che hanno richiesto una cornice di sicurezza rafforzata per prevenire disordini e garantire lo svolgimento sereno delle celebrazioni.

Controlli speciali a San Ferdinando

Un’attenzione particolare è stata riservata a San Ferdinando, dove ogni anno si svolge la consueta notte che anticipa Ferragosto. Centinaia di giovani si sono ritrovati in spiaggia per il tradizionale bagno di mezzanotte.

In questa occasione i militari hanno controllato numerosi partecipanti, deferendo due persone che si sono rifiutate di fornire le proprie generalità e un pregiudicato trovato in possesso di una grossa lama.

Supporto aereo dell’Arma e interventi in montagna

Non è mancato il supporto aereo dell’8° Nucleo Elicotteristi di Vibo Valentia. Sorvolando le aree montane, gli specialisti hanno garantito la sicurezza dei tanti che hanno scelto la montagna per sfuggire al caldo.

Fra Zomaro, Trepitò e Zervò, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente, come nel caso della rissa scoppiata per l’utilizzo di un barbecue comunale lungo la strada provinciale. Quattro responsabili della zuffa sono stati denunciati.

Guida in stato di ebbrezza e violazioni al Codice della Strada

L’azione di controllo si è estesa anche alle principali arterie stradali. I Carabinieri hanno deferito 15 persone per guida in stato di ebbrezza, due delle quali risultate positive anche all’uso di stupefacenti.

Sono state inoltre elevate oltre 160 sanzioni amministrative, per un ammontare superiore a 56.000 euro.

Una sicurezza rafforzata per un Ferragosto sereno

Il dispositivo, che ha visto impegnate tutte le articolazioni del Gruppo di Gioia Tauro, ha contribuito ad incrementare la percezione di sicurezza tra i cittadini, garantendo un Ferragosto sereno nelle piazze, sulle strade e nei luoghi di maggiore aggregazione.

Quanto ai denunciati, i procedimenti – di competenza della Procura di Palmi, guidata dal Procuratore Emanuele Crescenti – sono pendenti nella fase delle indagini preliminari. L’effettiva responsabilità delle persone deferite sarà vagliata nei successivi processi.