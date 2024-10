Riccardo Ferrara, il talentuoso pesista a CityNow: “E’ stato amore al primo lancio”

Riccardo Ferrara, giovane talentuoso pesista reggino, intervistato da CityNow Sport ha raccontato come si è avvicinato all’atletica, snocciolando aneddoti, prestazioni e difficoltà spesso legate alla logistica del nostro territorio:

“Mi sono ritrovato al Campo Coni per la consueta preparazione precampionato, allora giocavo a calcio con la Reggina. Ho provato un lancio e non mi aspettavo di andare così bene , è scoccata la scintilla fatale in quel momento. Ho lasciato il calcio dopo un anno, ero portiere , e mi sono totalmente applicato al lancio del peso e del disco “.

“La scuola reggina dei lanci va benissimo, siamo otto. Auspico anche l’impiantistica reggina si adegui alle nostre necessità. Nel giro della nazionale oltre a me anche c’è un ragazzo che fa lancio del martello Alessandro Raneri. Sto per passare al secondo anno Junior, nel 2021 andrò in categoria promesse dove si utilizza il disco da 2 kg che usano gli olimpionici. Il mio personale del peso da 5 kg è di 19,16mt, con il 6 kg 19.58 metri quarto di sempre in Italia. Per poter visionare tutte mie performance sia per il lancio del peso, esiste un sito dedicato agli atleti: (CLICCA QUI)“.