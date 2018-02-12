Grandissima prestazione dell’atleta reggino Riccardo Ferrara dell’Atletica Olympus, ai Campionati Italiani Indoor Allievi di Ancona; il pesista allenato da Franco Raneri, conquista l’argento arrendendosi solo al campione pugliese in carica, Carmelo Musci della Atl.Aden Exprivia Molfetta.

Riccardo, era accreditato della misura di metri 17,27 occupando il quarto posto nella lista dei partecipanti; stessa posizione mantenuta in gara dopo i primi tre turni di lanci nella pedana del magnifico impianto marchigiano, mostrandosi l’atleta alquanto emozionato e bloccato. Tutta un’altra storia nei lanci di finale con Ferrara che metta a segno una successione incredibile di lanci con metri 17,41 – 17,45 e 17,84 scavalcando così il lombardo Simon Zeudjio Tchiofo (Cus Parma) e l’atleta siciliano Krystian Sztandera (Siracusatletica) e conquistando l’ambito argento di questi tricolori giovanili.

Nella stessa gara ha preso parte anche il compagno di squadra Alessandro Raneri che con metri 12.80 conquista la diciassettesima piazza, mentre nella giornata di sabato il crotonese Diego Mattia Iuzzolini portacolori della Milonrunners fa il suo esordio nella categoria allievi con un buon 53.74 sui 400 piani.

Il presidente regionale della Fidal Calabria, Ignazio Vita ed il Fiduciario Tecnico Regionale ,Pasquale Latella sono stati tra i primi a congratularsi con il ragazzo ed il suo allenatore a conferma che la “scuola” reggina dei lanci è sempre di elevato livello.