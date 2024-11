Il Ferrari Club Reggio Calabria vince ancora

Terzo riconoscimento ufficiale internazionale, in soli 17 mesi di esistenza. Arriva un altro premio ed un nuovo record per lo Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria, capace di centrare un altro prestigioso successo nel concorso on line che premiava sui social network, lo striscione più bello della Formula1. Dopo la roboante vittoria del 2015, che aveva sancito l’affermazione del drappo dedicato ai Bronzi di Riace e a Giusy Versace, icone vecchie e nuove del territorio, quest’anno il sodalizio calabrese ha scelto come immagine il campione calabrese Antonio Fuoco, pilota della Ferrari Driver Academy.

Con oltre il 60% di preferenze in più sul secondo club in rosso in classifica, quello di Torino, il club capitanato da Natale Romeo ha così stravinto la sfida sul web. La missione rossa in cui era stato esposto lo striscione oggi risultato vincente, aveva registrato la presenza di ben 52 soci del club reggino al Gp di Monza: il secondo club più rappresentato del pianeta. La Ferrari consegnerà il premio in una cerimonia ufficiale sulla pista di Lonato, in una giornata dedicata ai tifosi. Un altro momento da incorniciare per lo Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria quindi, che aveva vinto il premio di miglior club debuttante al mondo nella scorsa stagione.

I programmi prevedono ora il ritiro del premio per il concorso on line presso la pista di Lonato per mano di un personaggio al top della Ferrari, mentre è già definita la tre giorni del Factory Tour dall’11 al 13 novembre, che porterà una cinquantina di soci in visita allo stabilimento Ferrari e ad altre premianti attività collaterali previste attorno a questo evento clou, dedicate a personaggi famosi della F1 di ieri e di oggi.