Avv. Ferrari: ‘Menez? Lo hanno definito giocatore pazzo, invece…’

Intervistato da citynow sport, l’avvocato Fabio Ferrari della BFP Sport parla della trattativa che ha portato Jeremy Menez alla Reggina, ma anche di calciomercato: “Il giocatore lo conoscono tutti. Abbiamo captato la sua voglia di tornare in Italia e soprattutto sapevamo che il suo desiderio era quello di poter giocare in una piazza calda, passionale, del sud, dopo le due esperienze con Roma e Milan.

C’erano una serie di proposte, fra queste è arrivata anche la Reggina, ma non pensate che la trattativa si sia conclusa subito, siamo andati oltre il mese e mezzo.

Jeremy è nel pieno della maturità. E’ stato definito come un giocatore “pazzo”, in realtà chi lo ha frequentato anche in questi giorni in cui è stato a Reggio Calabria, ha potuto notare una persona umile, disponibile, ha firmato centinaia di autografi ed ha sempre mostrato particolare sensibilità.

Reggio è una piazza che piace, per passione ed ambizioni. Per i calciatori è facile dire di si ad una società come questa. Dopo Menez per il momento con la Reggina in agenda non abbiamo incontri, ma il mercato è imprevedibile, vedremo quello che accadrà.