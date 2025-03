Ferrovie Taurensi, anche il Comune di Sinopoli sostiene la riconversione

Lo scorso 24 marzo, il Consiglio Comunale di Sinopoli ha approvato all’unanimità il progetto di riconversione delle Ferrovie Taurensi in metropolitana di superficie, proposto dal Coordinamento per le Ferrovie Taurensi. L’iniziativa mira alla riattivazione e valorizzazione della storica linea ferroviaria con l’obiettivo di migliorare la mobilità sostenibile e favorire lo sviluppo economico e turistico del territorio.

L’approvazione da parte del Comune di Sinopoli segue quelle di Palmi, Cinquefrondi e Cittanova.

Il progetto prevede il recupero dell’infrastruttura ferroviaria, attualmente in stato di abbandono, con l’introduzione di soluzioni innovative per il trasporto locale.

«Il Coordinamento per le Ferrovie Taurensi esprime soddisfazione per il sostegno dell’amministrazione comunale, del sindaco Luigi Chiappalone e del presidente del Consiglio comunale Domenico Forgione, e auspica un impegno concreto da parte della Regione Calabria per il finanziamento del progetto».