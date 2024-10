Fervono i preparativi per il Carnival Reggio 2018

Conto alla rovescia per il Carnival Reggio 2018. Dall’8 al 13 di febbraio le strade di Reggio Calabria saranno di nuovo invase dai colori e dall’allegria che il Carnevale porta sempre con sé.

Una festa, quella di Carnevale, molto sentita in città, che negli ultimi anni non aveva visto dedicarsi il giusto spazio.

Dopo il successo dello scorso anno però, ci si aspettano davvero grandi cose. La Città dello Stretto, nel 2017 era stata infatti protagonista di numerosi eventi e giornate di festa dedicati sia a grandi che piccini.

Il programma ufficiale verrà presentato lunedì, ma non mancheranno di certo parate pubbliche, in piazza e per le maggiori vie del centro. Corso Garibaldi, Villa comunale, Piazza Duomo e Piazza Italia saranno le predilette di questo 2018, che vedrà susseguirsi esibizioni musicali ad artisti di strada ed ancora show cooking, degustazioni e parchi a tema per bambini.

Immancabile la sfilata dei carri che, come da tradizione, percorrerà il Corso Garibaldi da Piazza Duomo a Piazza De Nava e chissà forse una piccola sorpresa riguarderà anche il Lungomare Falcomatà.

Siete pronti a scoprire cosa ci riserverà il Carnival Reggio 2018? L’attesa è quasi finita!