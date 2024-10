Festa della Repubblica, Falcomatà: ‘Necessaria unità del Paese anche nella Fase 2’

“Le celebrazioni della Festa della Repubblica sono diverse quest’anno non solo per le misure del distanziamento sociale ma anche perchè arriva alla fine di una intensa, sofferta e dolorosa ‘Fase 1′”.

Giuseppe Falcomatà commenta la Festa della Repubblica e il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica.

“E’ un’occasione per riflettere e ricordare a tutti di quanto ha fatto il nostro Paese nella fase 1 riscoprendo un forte senso di identità, solidarietà e appartenenza in uno spirito di unità. Questi elementi sono i valori per affrontare la fase due nella piena consapevolezza che adesso c’è la necessità dei provvedimenti governativi a sostegno di imprese e famiglie. E’ necessaria una unità del Paese anche nella Fase 2″.