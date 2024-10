Festa dell’Europa 2018 a Reggio Calabria. Le iniziative di oggi

Si conclude oggi la festa dell’Europa 2018, che dal 9 maggio ha animato la città di Reggio Calabria attraverso iniziative che hanno coinvolto i ragazzi e i giovani sulla diffusione delle politiche europee sul territorio.

Ecco gli ultimi due appuntamenti di questa stagione.

“MUSEO IN TRANSITO”

Questa mattina i bus ATAM (linee 27 e 28) , in regolare servizio, hanno l’aspetto di una galleria d’arte in transito, per promuovere il patrimonio culturale della Città di Reggio Calabria, in omaggio all’anno dedicato al patrimonio culturale europeo.

Protagonisti di questa iniziativa gli studenti del Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria

“FORUM DEI GIOVANI”

A partire dalle 17, l’Urban Center di via Tommaso Campanella di Reggio Calabria ospiterà il #ForumDeiGiovani: dialogo tra giovani europei su politiche del lavoro”.

Interverranno:

Saverio Anghelone – Assessore alle politiche giovanili,

Giuseppe Marino – Assessore Smart City e Politiche Comunitarie,

Angela Bandiera – Eures Adviser – Regione Calabria

Giorgio Panuccio – Responsabile Green Economy settore Formazione professionale – Città metropolitana di RC

Francesco Biacca -co-fondatore EverMind

Antonino Malara – Presidente Commissione Politiche Giovanili

Sono invitati tutti i giovani a partire dai 16 ai 35 anni e tutti coloro che si spendono nell’educazione e formazione dei giovani.

La Festa dell’Europa è una attività a cura dello sportello Europe Direct –Assessorato alle Politiche Europee del Comune di Reggio Calabria.

Per maggiori informazioni visita la pagina facebook @europedirectrc.

Fonte: Ufficio Stampa Città di Reggio Calabria