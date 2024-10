Il MArRC celebra l’8 marzo: ingresso gratuito per tutte le donne

Ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, martedì 8 marzo per tutte le donne.

Anche il direttore Carmelo Malacrino sostiene l’iniziativa voluta dal Ministero della Cultura in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Un evento che al MArRC segnerà anche l’inizio della ricco calendario di attività culturali in programma per il mese di marzo, consultabile sul sito e sui canali social del Museo.

«Finalmente, dopo due anni di stop dovuti alle limitazioni disposte a causa della pandemia, possiamo riprendere con l’offerta di eventi culturali in presenza – commenta soddisfatto Malacrino. Il MArRC tornerà a essere un luogo inclusivo e dinamico, il Museo di tutta la comunità. Anche grazie alla partecipazione di tanti partner culturali, potremo finalmente entrare nel vivo delle attività programmate per celebrare i 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, intese come occasione per promuovere e valorizzare tutta la cultura del territorio. E quale inizio migliore – conclude il direttore del MArRC – se non con un omaggio per le donne, un “bouquet” culturale nel quale la bellezza dei Bronzi di Riace si circonderà di migliaia di straordinari reperti sull’antichità calabrese. Nella giornata che in molti paesi è dedicata alla donna, l’ingresso gratuito per loro al Museo Archeologico Nazionale sarà anche un riconoscimento sull’importanza della sfera femminile nella cultura quotidiana di ogni periodo».