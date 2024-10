Festa i Marònna, da Zio Fedele paninu cu satizzu, patati e pipi

Per l'occasione anche lo Zio più amato in città ha deciso di riproporre i suoi speciali panini di Festa Madonna

Il countdown è quasi terminato e la festa cittadina si fa sempre più vicina. Le strade stanno per riempirsi di fumo e non sarà di certo colpa dello smog. Festa Madonna a Reggio Calabria è sinonimo di tradizione, non solo religiosa e civile, ma anche culinaria.

Chi è che non attende con ansia il famoso ‘paninu cu satizzu‘? La bontà della carne unità agli ingredienti più comuni della tradizione si sono fatti attendere ed ora stanno per tornare.

PANINI DI FESTA MADONNA

Per l’occasione anche lo Zio più amato in città ha deciso di riproporre i suoi speciali panini di Festa Madonna. Da sabato 14 a martedì 17 settembre in via Zaleuco sarà possibile trovare:

il classico panino della tradizione ( salsiccia, caponata/peperonata, cipolla in agrodolce, patate);

( salsiccia, caponata/peperonata, cipolla in agrodolce, patate); la tradizione secondo lo Zio con hamburger di salsiccia, patate caserecce e i classici ingredienti della tradizione a scelta (caponata/peperonata, cipolla in agrodolce).

I due diversi tipi di panini sono caratterizzati ovviamente dall’alta qualità che contraddistingue, sempre, lo Zio. Non a caso il pane che gli avventori andranno a gustare è assolutamente home made, accompagnato da ingredienti freschi e di qualità.

I LIVE DI FESTA MADONNA

DOMENICA 15 SETTEMBRE ORE 21.30

Dallo Zio torna il Joe Pugliese Group, band reggina che condurrà gli ospiti presenti in un viaggio musicale dal pop – soul al blues. Un emozionante percorso accompagnato dalla voce di Joe Pugliese, attraverso le indimenticabili armonie che hanno fatto la storia della musica.

MARTEDI 17 SETTEMBRE ORE 21.00

Anche da Zio Fedele si aspettano i giochi pirotecnici che segnano la conclusione della festa cittadina. Nell’attesa il bistrot di via Zaleuco vi offre l’irrinunciabile compagnia di Augusto Favaloro & i Ruba cuori. Un concerto imperdibile con un mix di canzoni con la hit dell’estate “Love in Reggio Life”, e la nuova canzone di “Festa Madonna”.

Sabato e martedì aperti dal pranzo per pane e satizzo 😉

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207