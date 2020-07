'Festa Madonna si farà, ma in modo differente': le parole del sindaco Falcomatà

"La Festa per la Madonna della Consolazione rappresenta un simbolo per la nostra comunità, un segno di fede, un momento di raccoglimento e di riflessione, oltre che un momento di svago e spensieratezza, un'attrattiva turistica e un’occasione di incontro per migliaia di reggini di rientro".

A scriverlo, in un post su Facebook, è il sindaco Giuseppe Falcomatà. Dopo l'incertezza delle scorse settimane, l'annuncio da parte della Prefettura ed il poco celato malcontento di una gran parte della popolazione, il primo cittadino di Reggio ha esposto la sua opinione in merito.

"Quest’anno dovrà necessariamente essere una festa diversa rispetto a come siamo abituati a viverla. Ma la devozione dei reggini è una fiamma eterna che non può spegnersi nemmeno di fronte allo tsunami che abbiamo vissuto nei mesi scorsi. Noi questa festa vogliamo farla! Noi questa festa dobbiamo farla, ma in maniera differente. Chiederò alle istituzioni deputate al controllo e alla sicurezza pubblica di continuare a lavorare insieme per trovare un modo per organizzare comunque la festa, in sicurezza".