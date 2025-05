Festa della mamma: a Villa Arangea dolci d’autore per dire ‘Ti voglio bene’

C’è una parola che racchiude dolcezza, cura, forza e tenerezza: mamma. E se c’è un giorno in cui tutto questo merita di essere celebrato con eleganza e gusto, è proprio in occasione della festa a loro dedicata.

Villa Arangea, storico bar e pasticceria di Reggio Calabria rinato grazie alla nuova gestione dell’Emily’s Group della famiglia Natale Crucitti, propone per la festa della mamma 2025 una collezione di creazioni raffinate, pensate per omaggiare con poesia la figura più preziosa che abbiamo.

Le mani esperte dei maestri pasticceri e gelatieri di Villa Arangea hanno dato vita a un’offerta unica, dove la qualità artigianale incontra l’arte dell’emozione. Perché ogni mamma merita un dolce che parli il suo linguaggio: quello dell’amore.

La festa della mamma più dolce che ci sia da Villa Arangea

Non mancheranno, ovviamente, le torte classiche, icone della dolcezza che non passa mai di moda:

crema chantilly e fragole , fresca e delicata come un abbraccio;

, fresca e delicata come un abbraccio; nocciola e cioccolato , intensa come le giornate vissute insieme;

, intensa come le giornate vissute insieme; pistacchio, elegante e rotonda, come l’affetto che sa durare.

Ma la vera novità di quest’anno è l’omaggio a un successo già amatissimo: il gusto Dubai Chocolate, lanciato da Villa Arangea già qualche mese fa ed ora riproposto in tre nuove, sorprendenti forme.

Dubai Chocolate: il gusto del grazie che arriva al cuore

Dopo aver conquistato con il suo gelato, Dubai Chocolate si trasforma in un trittico di meraviglie dedicate a tutte le mamme:

torta di pasticceria Dubai Chocolate : una sinfonia di cioccolato al latte, crema al pistacchio e croccante kataifi tostato. Un’eleganza che si scioglie in bocca.

: una sinfonia di cioccolato al latte, crema al pistacchio e croccante kataifi tostato. Un’eleganza che si scioglie in bocca. torta gelato Dubai Chocolate : fresca, vellutata, con tutto il sapore dell’oriente rivisitato con gusto reggino.

: fresca, vellutata, con tutto il sapore dell’oriente rivisitato con gusto reggino. cheesecake Dubai Chocolate: l’incontro tra cremosità e raffinatezza, per un dessert che non ha bisogno di parole.

“Volevamo creare qualcosa che raccontasse l’amore nella sua forma più dolce e sincera. Ogni mamma è unica, e meritava un gusto speciale che potesse emozionare fin dal primo assaggio”.

Dolci pensieri in formato mignon

Per chi preferisce un piccolo gesto, ma carico di significato, Villa Arangea arricchisce la sua proposta con un’ampia selezione di pasticceria mignon, perfetta per creare un vassoio personalizzato, elegante e colorato come un mazzo di fiori… ma decisamente più goloso.

Solo il meglio, ogni giorno

Che sia una torta di pasticceria, una cheesecake o un dolce gelato, ogni creazione di Villa Arangea nasce da una filiera di qualità che parla chiaro. Ogni dolce è fatto a mano, su misura, con passione, perché nulla è più importante del pensiero che si mette in ciò che si regala.

Festa della mamma 2025, perché le parole a volte non bastano. Ma una fetta di torta, se fatta con il cuore, può dire tutto.

Villa Arangea – Via Arangea, 97 – Reggio Calabria

Prenotazioni: 0965641021 – 3409252278