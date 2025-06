Reggio, la parrocchia di Archi celebra San Giovanni: il programma degli eventi civili e religiosi

Al culmine dei festeggiamenti, la processione della statua di San Giovanni per le vie del quartiere. Tutti gli appuntamenti in programma

La Parrocchia “San Giovanni Battista” di Archi, a Reggio Calabria, si prepara a vivere la sua tradizionale Festa Patronale, un’occasione che ogni anno coinvolge la comunità locale in una serie di eventi religiosi, culturali e di intrattenimento.

Le celebrazioni, che si svolgeranno dal 21 al 29 giugno 2025, rappresentano un momento di forte spiritualità, ma anche un’occasione per celebrare le tradizioni locali e l’unità della comunità.

Quest’anno, il programma dei festeggiamenti promette di essere ricco e variegato, con appuntamenti che spaziano dalla celebrazione religiosa alle performance artistiche, dalla gastronomia alle attività ricreative per grandi e piccini. Un evento che unisce fede, cultura e socialità, coinvolgendo tutti, dai più giovani agli adulti, in una festa che è diventata ormai un punto di riferimento per l’intera città.

Il programma completo degli eventi

21 giugno : La Festa inizierà con la Celebrazione Eucaristica alle ore 19:00, seguita dalla commedia teatrale “Notizi di la Merica” , curata dalla compagnia Angela Barbaro dell’Associazione “Francesco Amendolea” APS, con la regia di Lucia Ruffo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e del teatro.

: La Festa inizierà con la alle ore 19:00, seguita dalla commedia teatrale , curata dalla compagnia Angela Barbaro dell’Associazione “Francesco Amendolea” APS, con la regia di Lucia Ruffo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e del teatro. 22 giugno : La celebrazione Eucaristica è fissata per le ore 19:00, mentre alle 21:00 si terrà lo Spettacolo Musicale a cura della Banda di Archi con il tema “Religione e Patria” , diretto dal Maestro Bruno Polimeni.

: La celebrazione Eucaristica è fissata per le ore 19:00, mentre alle 21:00 si terrà lo a cura della Banda di Archi con il tema , diretto dal Maestro Bruno Polimeni. 23 giugno : Alle ore 18:00 si celebrerà l’Eucaristia, seguita da un altro spettacolo musicale a cura dell’Orchestra di flauti dell’IC “Italo Falcomatà” (diretta dalla Professoressa Milena Calarco). La serata proseguirà con un intrattenimento speciale: il concerto “Magiche bolle” a cura dell’Associazione culturale “Il Cerchio Magico”.

: Alle ore 18:00 si celebrerà l’Eucaristia, seguita da un altro spettacolo musicale a cura dell’Orchestra di flauti dell’IC “Italo Falcomatà” (diretta dalla Professoressa Milena Calarco). La serata proseguirà con un intrattenimento speciale: il a cura dell’Associazione culturale “Il Cerchio Magico”. 24 giugno : La celebrazione Eucaristica avrà luogo alle 19:00, seguita da una Serata Quiz con “Pquick” e “Quizzete” dell’Associazione “Francesco Amendolea” APS. Un modo divertente per coinvolgere tutta la comunità.

: La celebrazione Eucaristica avrà luogo alle 19:00, seguita da una con “Pquick” e “Quizzete” dell’Associazione “Francesco Amendolea” APS. Un modo divertente per coinvolgere tutta la comunità. 25 giugno : Alle ore 19:00, la celebrazione Eucaristica sarà seguita da un evento gastronomico con una gara di cucina e degustazione per tutti in piazza, per assaporare i piatti tipici della tradizione locale.

: Alle ore 19:00, la celebrazione Eucaristica sarà seguita da un evento gastronomico con una e degustazione per tutti in piazza, per assaporare i piatti tipici della tradizione locale. 26 giugno : Si terrà una celebrazione Eucaristica con gli ammalati alle 19:00, un’occasione di preghiera e vicinanza per chi non può partecipare alle altre cerimonie.

: Si terrà una celebrazione Eucaristica con gli ammalati alle 19:00, un’occasione di preghiera e vicinanza per chi non può partecipare alle altre cerimonie. 27 giugno : La giornata sarà caratterizzata da una celebrazione Eucaristica con i gruppi di preghiera di “Santa Rita” , “Cenacolo di Natuzza” e Portatori della Vara , a partire dalle 19:00.

: La giornata sarà caratterizzata da una celebrazione Eucaristica con i gruppi di preghiera di , e , a partire dalle 19:00. 28 giugno : Alle ore 12:00 avrà luogo il Pranzo di Solidarietà in collaborazione con il Centro d’Ascolto “Mons. Italo Calabrò”. Un evento che unisce solidarietà e fede, per contribuire alla comunità. La celebrazione Eucaristica con le Famiglie seguirà alle 18:00.

: Alle ore 12:00 avrà luogo il in collaborazione con il Centro d’Ascolto “Mons. Italo Calabrò”. Un evento che unisce solidarietà e fede, per contribuire alla comunità. La celebrazione Eucaristica con le Famiglie seguirà alle 18:00. 29 giugno: La chiusura dei festeggiamenti sarà segnata dalla Processione della Statua di San Giovanni per le vie del quartiere, a partire dalle 18:00, seguita dalla Celebrazione Eucaristica Solenne.

La Festa Patronale 2025 si preannuncia come un’occasione unica per vivere la comunità, la fede e la cultura in un programma ricco di eventi religiosi, teatrali, musicali e gastronomici. La Parrocchia “San Giovanni Battista” invita tutti a partecipare con entusiasmo, per rendere questi giorni di festa davvero indimenticabili.

San Giovanni Battista

San Giovanni Battista, celebrato il 24 giugno, è uno dei santi più veneratedi della tradizione cristiana. Nato da Zaccaria ed Elisabetta, è noto per il suo ruolo fondamentale nel preparare la via al Messia, annunciando la venuta di Gesù Cristo. La sua vita, caratterizzata dalla penitenza e dal coraggio, lo ha reso un modello di fede e di impegno nella difesa dei principi morali.

Secondo la tradizione cristiana, San Giovanni Battista battezzò Gesù nel fiume Giordano, un atto che segnò l’inizio del ministero pubblico del Salvatore. La sua morte, decapitato per ordine di Erode, è un esempio supremo di fedeltà alla verità e al dovere morale, anche a costo della propria vita. La sua festa è quindi una celebrazione della sua vita di sacrificio, dell’umiltà e della preparazione spirituale che ha permesso l’avvento di Cristo nel mondo.