Festa della Repubblica, cosa pensano i reggini della Costituzione? – VIDEO

In occasione della Festa della Repubblica i ragazzi di Rete Sociale hanno chiesto ai reggini cosa pensano della Costituzione. Ecco il video con le interviste

Il 2 giugno è una data emblematica per tutti gli italiani. La fine della Monarchia e l’inizio della Repubblica ha infatti creato un solco nella storia dell’Italia che, tutt’oggi, viene ampiamente celebrato.

Correva l’anno 1946 quando gli italiani furono chiamati a scegliere una nuova forma di governo subito dopo la fine del fascismo. Il 2 giugno è simbolo di rinascita, dell’Italia che sorge dalle macerie e dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

Il diritto al voto, il diritto di scegliere chi ci governa e chi ci rappresenta, il diritto di avere un opinione. Troppe volte crediamo che questi diritti siano scontati. La storia ci insegna però che le generazioni passate hanno lottato a lungo per conquistare ciò che noi oggi, troppo spesso, dimentichiamo.

Per ricordare l’importanza di questo giorno, i ragazzi di “Rete Sociale” sono andati in giro, per le vie principali della città, a chiedere ai reggini cosa pensano della Costituzione.

L’associazione reggina nasce infatti con l’obiettivo di stimolare le coscienze dei cittadini al ‘vivere civile’.

L’iniziativa prende il nome di “A spasso fra gli articoli”. Una vera e propria passeggiata sul Corso Garibaldi durante la quale i ragazzi di Rete Sociale hanno cercato di capire quanto i reggini conoscono ed amano il testo base della nostra Repubblica.

“Il nostro obiettivo era lanciare e suscitare un seme di curiosità, far conoscere chi siamo come Stato Repubblicano e su cosa si basa tutto ciò che quotidianamente molte volte vediamo ma non conosciamo forse. Sfatiamo luoghi comuni e pregiudizi”.

Un’intervista divertente e coinvolgente che ha visto protagonisti i cittadini di ogni genere, dai più giovani ai meno giovani, perchè la Costituzione non è solo di qualcuno, ma di tutti.

